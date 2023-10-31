حماس تعلن إطلاق أسرى أجانب «خلال الأيام القادمة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الثلاثاء، أنها ستفرج عن أسرى أجانب «خلال الأيام القادمة»، مؤكدًا أن غزة ستصبح «مقبرة» لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع دخول الحرب يومها الخامس والعشرين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن غزة ستصبح «مقبرة للعدو». وأكد أبوعبيدة «سنفرج عن عدد من الأجانب في الأيام القادمة»، بحسب «فرانس برس».

أبوعبيدة: العدو يحتاج إلى 20 عامًا ليحرر بقية أسراه في غزة

وتعليقًا على إعلان الجيش الإسرائيلي يوم أمس إطلاق جندية إسرائيلية كانت ضمن الأسرى بغزة، قال أبوعبيدة: «لقد راقبنا رواية العدو عن تحرير إحدى أسيراته من غزة وعليه فإننا ننفي أن يكون العدو قد وصل إلى أي أسير لدينا في كتائب القسام، هذا الحدث إن صح فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بمن في ذلك سكان غزة لديهم أسرى».

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وأضاف: «إذا كان الفاشل نتنياهو يتفاخر ويحتفل بعد شهرٍ من المعركة بتحرير أسيرة واحدة، فهذا يعني أنه يحتاج إلى 20 عامًا ليحرر بقية أسراه في غزة».