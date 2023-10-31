جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في «طوفان الأقصى» إلى 315.. والأسرى إلى 240

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش أبلغ عائلات 240 إسرائيلياً، أنهم «مختطفون» في قطاع غزة، مضيفا أن عدد قتلى جيش الاحتلال مع إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الحالي، بلغ 315.

ويرفع هذا حصيلة الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، من آخر رقم معلن وهو 229، فيما أفرجت حركة حماس عن 4 سيدات منهم حتى الآن على دفعتين، بحسب «الشرق للأخبار».

وأشار هاجاري إلى أن «عدد المختطفين هذا ليس نهائيا»، مضيفا أن جيش الاحتلال يحقق في الأمر..

ولا يتضمن الـ240 الذين أعلن عنهم هاجاري الأربعة المفرج عنهم.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن هناك عشرات لا يزالوا مفقودين، ومصيرهم غير معروف.