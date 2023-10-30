  • Alwasat News
Atwasat

سرايا القدس: الاحتلال يرسم صورا وهمية لمحاولات التوغل برا وكل دقيقة تمضي خطر على حياة الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 10:14 مساء
سرايا القدس: الاحتلال يرسم صورا وهمية لمحاولات التوغل برا وكل دقيقة تمضي خطر على حياة الأسرى
الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الناطق باسم سرايا القدس أبوحمزة عبر فيديو مصور اليوم الإثنين إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا».

وقال أبوحمزة في كلمة مسجلة بالصوت والصورة له: «استمرارا لمعركة طوفان الأقصى البطولية تواصل قواتنا برفقة فصائل المقاومة استبسالها ميدانيا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم».

المعركة ستشهد تحولا على المستويات كافة 
وأضاف أبوحمزة: «يا جيش الهزائم، وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا غالنت، وهاليفي.. ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خان يونس وبيت حانون»، متابعا: «يا قوافل الجرذان، أخبروا قادتكم، ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم وكيف تم استدراجكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب.. ومرة أخرى تقدّموا إنا والله بكم متربصون».

-  «سرايا القدس» تؤكد «استشهاد» أحد قادتها في كتيبة جنين خلال اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي
-  قذائف «سرايا القدس» تتساقط على هذا الموقع الإسرائيلي

وتابع «يا جماهير شعبنا ويا أمتنا العربية والإسلامية يا أحرار العالم نواصل معركتنا ومعنا شعبنا الفدائي الذي ما زال ينشد أسمى معاني الفداء على طريق حرية الإنسان الفلسطيني ويؤكد جدارته في الحياة عبر المقاومة».. وأوضح أبوحمزة أن «المعركة ستشهد تحولا على المستويات كافة وفي كل الاتجاهات لصالح المقاومة ومشروع تحرير فلسطين».

مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين جراء قصف الاحتلال الهمجي
وأشار الناطق باسم «سرايا القدس» إلى أن «العدو يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا»، لافتا إلى أن «المناورات البرية البائسة للعدو هدفها إعادة الثقة في فرقة غزة التى كانت هدفا أساسيا لطوفان الأقصى». وأكد أبوحمزة «مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدينا من جراء قصف الاحتلال الهمجي».

واستطرد الناطق باسم «سرايا القدس»: «رسالتنا لأهالي الأسرى الصهاينة، إن قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم على حساب عامل الوقت في محاولة لقتلهم وإزهاق أرواحهم هرباً من دفع الثمن».. وتابع أنه نتيجة مغامرات العدو والقصف الهمجي فإن «عددا من الأسرى الموجودين في قبضاتنا قد فارقوا الحياة وأصبحوا في عداد الموتى». وقال إن «كل دقيقة تمضي هي خطر على حياة الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في ظل القصف العشوائي على قطاع غزة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ...
الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة

الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز «49»
ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي قريبا

ديوان «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي قريبا
«لا مكان لقتلة الأطفال».. تفاصيل اقتحام مطار في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليين

«لا مكان لقتلة الأطفال».. تفاصيل اقتحام مطار في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة ...
جمهور «فريندز» يودعون ماثيو بيري من أمام منزل إقامته بالمسلسل

جمهور «فريندز» يودعون ماثيو بيري من أمام منزل إقامته بالمسلسل
المقاومة تجبر دبابات إسرائيلية على التراجع بعد توغل في شارع صلاح الدين بقطاع غزة

المقاومة تجبر دبابات إسرائيلية على التراجع بعد توغل في شارع صلاح الدين بقطاع غزة
الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده

الأردن يطلب من أميركا نشر منظومة «باتريوت» الدفاعية لتأمين حدوده
«اللواء 111» ينتشر في غريان بعد اشتباكات الصباح

«اللواء 111» ينتشر في غريان بعد اشتباكات الصباح
شاهد في «هنا ليبيا»: تنظيف مسار الأودية والسدود بالخمس

شاهد في «هنا ليبيا»: تنظيف مسار الأودية والسدود بالخمس
الشهوبي: مطار سبها يسيِّر رحلات إلى القاهرة وتونس نوفمبر المقبل

الشهوبي: مطار سبها يسيِّر رحلات إلى القاهرة وتونس نوفمبر المقبل
حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء والخميس

حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء...
حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء والخميس

حكومة حماد تنظم مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة يومي الأربعاء...
مدعي «المحكمة الجنائية» يزور معبر رفح ويطالب بإزالة العوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة

مدعي «المحكمة الجنائية» يزور معبر رفح ويطالب بإزالة العوائق أمام وصول إمدادات ...
نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»

نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة الأولى من «دورينا»
بالأرقام.. آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدد الشهداء والجرحى منذ 7 أكتوبر

بالأرقام.. آثار العدوان الإسرائيلي على غزة وعدد الشهداء والجرحى منذ 7 أكتوبر
خبراء لـ«بوابة الوسط»: هذه أسباب قفزة الدولار في السوق الموازية

خبراء لـ«بوابة الوسط»: هذه أسباب قفزة الدولار في السوق الموازية
نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي

نابولي «المنتشي أوروبيا» يتأهب لاستقبال ميلان في معركة جديدة بالدوري الإيطالي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمة دولية: الاحتلال قتل أطفالا في غزة بما يفوق عددهم في النزاعات الدولية منذ 2019
منظمة دولية: الاحتلال قتل أطفالا في غزة بما يفوق عددهم في ...
دوي صفارات الإنذار في القدس
دوي صفارات الإنذار في القدس
ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب
ميقاتي: نعمل على تجنيب لبنان دخول الحرب
في فيديو بثته «القسام».. 3 أسيرات إسرائيليات لنتنياهو: موقفك يعني أنك تريد قتلنا
في فيديو بثته «القسام».. 3 أسيرات إسرائيليات لنتنياهو: موقفك يعني...
نتانياهو يعتبر فيديو الأسرى «دعاية نفسية قاسية» من قبل حماس
نتانياهو يعتبر فيديو الأسرى «دعاية نفسية قاسية» من قبل حماس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. مفاجأة في موقف تونس والعراق
بعد التصويت لمصلحة مشروع القرار العربي للهدنة في غزة.. ......
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات ......
المزيد
سرايا القدس: الاحتلال يرسم صورا وهمية لمحاولات التوغل برا وكل دقيقة تمضي خطر على حياة الأسرى
سرايا القدس: الاحتلال يرسم صورا وهمية لمحاولات التوغل برا ......
الأردن يطلب من أميركا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية الحدودية
الأردن يطلب من أميركا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته ......
الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ووقف العدوان على غزة
الأزهر يهيب بالحكومات العربية والإسلامية نصرة الفلسطينيين ......
نتانياهو يعتبر فيديو الأسرى «دعاية نفسية قاسية» من قبل حماس
نتانياهو يعتبر فيديو الأسرى «دعاية نفسية قاسية» من قبل حماس...
في فيديو بثته «القسام».. 3 أسيرات إسرائيليات لنتنياهو: موقفك يعني أنك تريد قتلنا
في فيديو بثته «القسام».. 3 أسيرات إسرائيليات لنتنياهو: موقفك......
المزيد