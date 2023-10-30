سرايا القدس: الاحتلال يرسم صورا وهمية لمحاولات التوغل برا وكل دقيقة تمضي خطر على حياة الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم سرايا القدس أبوحمزة عبر فيديو مصور اليوم الإثنين إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا».

وقال أبوحمزة في كلمة مسجلة بالصوت والصورة له: «استمرارا لمعركة طوفان الأقصى البطولية تواصل قواتنا برفقة فصائل المقاومة استبسالها ميدانيا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم».

المعركة ستشهد تحولا على المستويات كافة

وأضاف أبوحمزة: «يا جيش الهزائم، وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا غالنت، وهاليفي.. ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خان يونس وبيت حانون»، متابعا: «يا قوافل الجرذان، أخبروا قادتكم، ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم وكيف تم استدراجكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب.. ومرة أخرى تقدّموا إنا والله بكم متربصون».

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وتابع «يا جماهير شعبنا ويا أمتنا العربية والإسلامية يا أحرار العالم نواصل معركتنا ومعنا شعبنا الفدائي الذي ما زال ينشد أسمى معاني الفداء على طريق حرية الإنسان الفلسطيني ويؤكد جدارته في الحياة عبر المقاومة».. وأوضح أبوحمزة أن «المعركة ستشهد تحولا على المستويات كافة وفي كل الاتجاهات لصالح المقاومة ومشروع تحرير فلسطين».

مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين جراء قصف الاحتلال الهمجي

وأشار الناطق باسم «سرايا القدس» إلى أن «العدو يرسم صورا وهمية لمحاولاته التوغل برا»، لافتا إلى أن «المناورات البرية البائسة للعدو هدفها إعادة الثقة في فرقة غزة التى كانت هدفا أساسيا لطوفان الأقصى». وأكد أبوحمزة «مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدينا من جراء قصف الاحتلال الهمجي».

واستطرد الناطق باسم «سرايا القدس»: «رسالتنا لأهالي الأسرى الصهاينة، إن قيادتكم تغامر بأرواح أبنائكم على حساب عامل الوقت في محاولة لقتلهم وإزهاق أرواحهم هرباً من دفع الثمن».. وتابع أنه نتيجة مغامرات العدو والقصف الهمجي فإن «عددا من الأسرى الموجودين في قبضاتنا قد فارقوا الحياة وأصبحوا في عداد الموتى». وقال إن «كل دقيقة تمضي هي خطر على حياة الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في ظل القصف العشوائي على قطاع غزة».