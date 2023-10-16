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«فرانس برس»: غارة جديدة على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 06:32 مساء
«فرانس برس»: غارة جديدة على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر
فلسطينيون يحملون جنسية مزدوجة يتجمعون خارج معبر رفح الحدودي مع مصر على أمل الحصول على إذن لمغادرة غزة، 16 أكتوبر 2023. (رويترز)
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تعرض محيط معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، الإثنين، لغارة جديدة في اليوم العاشر من الحرب التى يشنها الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع.

وتعرضت هذه المنطقة منذ السابع من أكتوبر لثلاث غارات. ويحتشد مئات الفلسطينيين، الإثنين، على المعبر بانتظار السماح لهم بالعبور، وفق «فرانس برس».

وقف إطلاق نار في جنوب غزة
ونقلت «رويترز» عن مصدرين أمنيين مصريين، الإثنين، أن مصر والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة اتفقوا على وقف إطلاق نار في جنوب غزة على أن يبدأ الساعة 0600 بتوقيت غرينتش (9 صباحًا بتوقيت القاهرة)، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي. وأضاف المصدران للوكالة أن وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات لكنهما لم يوضحا المدة المحددة.

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وأوضح أن الدول الثلاث اتفقت على فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، الإثنين، كإعادة افتتاح أولية ليوم واحد.

مكتب نتنياهو ينفي
في المقابل نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق مع مصر وأميركا بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غزة، لتمكين إدخال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: «لا اتفاق حتى هذه اللحظة على وقف إطلاق نار وإدخال مساعدات إغاثية مقابل السماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية» عبر معبر رفح المصري.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في الساعة 22,00 ت غ لبحث الحرب على غزة، وفق ما أكدت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية تحدثت عن تقديم مشروعي قرارين في هذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم العاشر على التوالي إلى نحو 2750 «شهيدًا». وأوردت الوزارة في بيان مقتضب «نحو 2750 شهيدًا وأكثر من 9700 جريح» في القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي ينفّذه الاحتلال على القطاع المحاصر.

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