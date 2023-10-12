السيسي يؤكد ضرورة بقاء سكان غزة صامدين على أرضهم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، ضرورة أن يبقى سكان غزة موجودين على أرضهم في القطاع، محذّرًا من أن خروجهم قد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتطرق السيسي في خطاب إلى استضافة مصر العديد من الضيوف الذين فرّوا من دول أخرى، محذّرًا من أنه «بالنسبة للقطاع... هناك خطورة كبيرة جدًا لأنها تعني تصفية هذه القضية»، مضيفًا «هذه قضية القضايا وقضية العرب كلهم، والمهم أن شعبها (غزة) يظل صامدًا ومتواجدًا على أرضه، ونحن سنبذل أقصى الجهد لكي نخفف عنه» في ظل القصف المكثف والحصار من قبل إسرائيل في أعقاب عملية عسكرية لحركة حماس.