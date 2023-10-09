«رايتس ووتش»: على «الجنائية الدولية» العلم بأن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي دعوة لارتكاب جريمة حرب

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تغريدة على موقع «إكس» المحكمة الجنائية الدولية بأخذ العلم بأن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخاصة بفرض الحصار على قطاع غزة هي بمثابة دعوة لارتكاب جريمة حرب.

وقالت المنظمة إن تصريحات وزير الدفاع غالانت «مقيتة»، مشيرة إلى أن «حرمان السكان في الأراضي المحتلة من الغذاء والكهرباء هو عقاب جماعي، وهو جريمة حرب، مثل استخدام التجويع كسلاح حرب».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق اليوم الإثنين، أنه أمر بفرض «حصار كامل» على قطاع غزة، وأضاف غالانت في بيان مصور «نفرض حصارًا كاملًا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شيء مغلق»، قائلًا: «نحن نقاتل حيوانات بشرية».

وتفرض الدولة العبرية منذ أكثر من 15 عامًا حصارًا على القطاع؛ حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، مع السماح بدخول السلع الغذائية والأساسية عبر المحتل الإسرائيلي.

الاحتلال يفرض حصارًا كاملًا على غزة

وقرر الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود. كما أمر وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، شركة المياه الوطنية «ميكوروت» بقطع إمدادات المياه عن قطاع غزة «فورًا»، وفق بيان لمكتب الوزير، وقال الوزير «الأمور لن تكون كما السابق».

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، «باستمرار القصف الجوي على قطاع غزة، حتى لو أدى إلى إيذاء الرهائن، إلا إذا وصلت معلومات دقيقة عن مكان تواجدهم».

كتائب «القسام» تهدد بإعدام الرهائن

ووسط القصف المكثف من الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ليل الإثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن كل عملية قصف إسرائيلي على المدنيين في غزة دون إنذار سابق ستقابل بإعدام رهينة.

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وفجر يوم السبت 7 أكتوبر، أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية «طوفان الأقصى» مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية؛ حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت، إلى 560، وإصابة 2900، وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم «استشهاد 560 مواطنًا، وإصابة 2900 مواطن آخر بجروح مختلفة».