الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الإثنين، سلسلة غارات عنيفة بما يشبه سياسة الأرض المحروقة ضد قطاع غزة؛ حيث ألقت الطائرات عشرات الأطنان من المتفجرات في المناطق الحدودية شمال القطاع وشرقه.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى وقوع مجزرتين في مخيمي جباليا والشاطئ، وأودى بحياة العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين والأطفال الفلسطينيين، وألحق دمارًا في ممتلكاتهم، وتكونت سحابة من الدخان الأسود العميق في أجواء القطاع، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت «وفا» إلى أنه منذ بدأ العدوان، دمرت طائرات الاحتلال 4 مساجد في مدينة غزة، ومسجدًا في خان يونس، وآخر في بيت لاهيا، وثلاثة مصارف في قطاع غزة، كما قصفت بشكل جزئي أربع مدارس تابعة لوكالة «الأونروا» لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين.

فرض حصار كامل على قطاع غزة

وقرر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، فرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشـــــمل منع الغذاء وقطع الكــهرباء والوقود عن القطاع في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 508 شهداء و2800 جريح.

وأوضحت الصحة أن من بين الشهداء 493 شهيدًا، و2751 جريحًا في المحافظات الجنوبية حتى الآن، بينهم 91 طفلًا و61 سيدة، فيما بلغت الحصيلة في المحافظات الشمالية 15 شهيدًا بينهم طفلان، ونحو 80 جريحًا.

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وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة، مناشدة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإيقاف عدوان الاحتلال عن قصف مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة، موضحة أن هذا التعمد يعدّ خرقًا كبيرًا وواضحًا لكل القوانين والأعراف الدولية.

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