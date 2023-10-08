بينهم 78 طفلا.. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 413 شهيدًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة، إلى 413 شهيدا، وإصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد 413 مواطنًا بينهم 78 طفلاً، و41 سيدة، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع، بحسب ما أوردت وكالة «وفا» الفلسطينية.

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وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، مجزرتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي بلدة بيت حانون شمالا، راح ضحيتهما أطفال رضع ونساء وكبار في السن. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على منزل في منطقة الشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية بأن عدوان الاحتلال تسبب في نزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع، ودمار كلي في 13 برجًا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هُدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن.