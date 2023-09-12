نادي الأسير: استمرار إضراب 3 معتقلين فلسطينيين عن الطعام في سجون الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء إن ثلاثة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم اثنان للاحتجاج على اعتقالهما الإداري والثالث على ظروف اعتقاله.

وأضاف النادي في بيان له «إن المعتقلين كايد الفسفوس، وسلطان خلوف يواصلان الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 40 يومًا رفضا لاعتقالهما الإداري، والمعتقل ماهر الأخرس يواصل إضرابه منذ 21 يومًا، حيث وجهت سلطات الاحتلال بحقه لائحة اتهام ومددت اعتقاله حتى يوم الخميس»، بحسب «رويترز».

ولم يصدر بيان من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات ذات العلاقة ردًا على بيان نادي الأسير الذي قال إن «هناك تخوفات كبيرة» على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام. وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني للمعتقل.

جريمة تشارك فيها جميع أجهزة الاحتلال

وقال نائب رئيس النادي، عبدالله الزغاري، «إن تخوفات كبيرة ومتصاعدة على مصير المعتقلين المضربين عن الطعام... لا سيما أن إضرابهم يأتي في ظل وجود حكومة يمينية فاشية». وأضاف في البيان ذاته «إن ما يجري بحق المضربين عن الطعام جريمة تشارك فيها جميع أجهزة الاحتلال التي تواصل تعنتها وترفض حتى التعاطي مع مطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم التعسفي، وذلك رغم تفاقم حالتهم الصحية لا سيما أن المعتقلين المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات سابقة طويلة وأثرت فعليًا على أوضاعهم الصحية».

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واستعرض النادي في بيانه ظروف اعتقال المضربين الثلاثة قائلًا «المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا أعاد الاحتلال اعتقاله منذ شهر 2 /5 /2023 وجرى تحويله للاعتقال الإداري مباشرة وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال». وأوضح النادي أن الفسفوس متزوج وأب لطفلة وأن جميع أشقائه تعرضوا للاعتقال.

وأفاد أن «المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين/ جنين، مضرب عن الطعام منذ (41) يومًا، وذلك من لحظة اعتقاله في تاريخ 3 /8 /2023، وهو يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، في زنازين عيادة سجن الرملة».

إضرابات فردية عن الطعام

وأضاف النادي أن «المعتقل ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر/ جنين، أعلن إضرابه عند لحظة اعتقاله منذ (21) يومًا، هو أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في العام 2020». وتابع النادي في بيانه أن الأخرس متزوج وأب لستة أبناء ومحتجز في معتقل الجلمة.

ونفذ العديد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إضرابات فردية عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم منهم المعتقل خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي فقد حياته بعد إضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في فبراير الماضي استمر 86 يومًا وما زالت إسرائيل تحتجز جثمانه إلى اليوم. وأدت وفاة عدنان إلى مواجهات مسلحة بين الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل استمرت عدة أيام.

وتشير احصاءات نادي الأسير إلى أن «عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم 36 أسيرة ونحو 170 طفلًا». وتوضح الإحصاءات أن عدد المعتقلين الإداريين 1264، بينهم 20 طفلًا وأربع أسيرات.