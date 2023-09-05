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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 04:18 مساء
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة
قوت تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)
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قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، فلسطينيا خلال مداهمته مخيما للاجئين قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان «استشهاد الشاب عايد سميح خالد أبو حرب (21 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس بمخيم نور شمس في طولكرم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وزعم جيش الاحتلال من جهته، في بيان، أن «تبادلا لإطلاق النار وقع بين الجيش وعدد من المسلحين في المخيم خلال المداهمة».

 ركام وآثار ثقوب في المبنى المستهدف
وقال سكان من المخيم الواقع قرب طولكرم في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل المخيم بعد منتصف الليل، و«بعد ذلك بوقت قصير اندلعت مواجهات بين مجموعة من المسلحين والجيش الإسرائيلي». وأوضح سكان من المخيم أن الجيش الإسرائيلي استقدم معه جرافات، وجرف طرقا داخل المخيم.

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وأفاد جيش الاحتلال، في بيانه، بأنه استهدف «بناية داخلها عدة قنابل جاهزة للاستخدام، وأن إحدى هذه القنابل انفجرت خلال المداهمة». وعقب انسحاب الجيش من المخيم، شوهد سكان من المخيم يعاينون ركاما وآثار ثقوب في المبنى المستهدف.

 أحد أفراد كتيبة طولكرم
بينما أكدت مجموعة «سرايا القدس»، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، أن الشاب القتيل هو أحد أفراد كتيبة طولكرم المسلحة.  وشارك المئات في تشييع «أبو حرب»، وحمل بعض المشيعين رايات الحركة، بينما شوهد عدد من المسلحين بملابسهم السوداء وهم يحملون بنادقهم، ويشاركون في الجنازة.  

ارتفعت وتيرة العنف في إطار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي منذ مطلع العام الماضي.
وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقل عن 226 فلسطينيا و32 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي، وفقا لتعداد وضعته «فرانس برس»، استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين. وبين القتلى في الجانب الفلسطيني مقاتلون ومدنيون، وفي الجانب الإسرائيلي ثلاثة من الأقلية العربية في إسرائيل.

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