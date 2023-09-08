الإمارات تعلن وفاة طيار في تحطم مروحية قبالة دبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الجمعة، وفاة طيار في حادث تحطم طائرة مروحية تابعة لشركة «إيروجولف» في البحر أمس الخميس، والبحث جار عن طيار آخر.

ووقع الحادث قبالة سواحل دبي بعد إقلاع المروحية من مطار آل مكتوم الدولي، وقالت الهيئة إن أحد طياري المروحية من طراز «Bell 212» مصري والآخر جنوب أفريقي، حسب وكالة «رويترز».

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وقالت الهيئة إن «البحث لا يزال جاريًا عن الطيار الآخر المفقود». وتعد الشركة المشغل الرئيسي للطائرات المروحية التجارية في الإمارة، وقد تأسست العام 1976 لتقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز، قبل أن توسع خدماتها لتشمل قطاعات أخرى.