السعودية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة إيرانية في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت قناة «العربية» السعودية، نقلًا عن مراسلها اليوم الخميس، أن المملكة استجابت لنداء استغاثة أرسلته سفينة ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر بعد إصابة أحد أفراد طاقمها.

وفي 10 مارس الماضي اتفق البلدان في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية، فضلًا عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

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ولاحقا عينت طهران مساعد وزير الخارجية علي رضا عنايتي سفيرًا جديدًا لها لدى المملكة، وذلك بعد نحو شهرين على إعلان استئناف العلاقات بين الطرفين.

وفي يونيو الماضي توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدًا أن طهران قدمت تسهيلات لعودة عمل البعثات الدبلوماسية.

وفي 18 أغسطس الجاري استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.