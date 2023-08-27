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«حزب الله» ينشر آليات عسكرية ومسيَّرات شرقي لبنان ويفتتح متحفًا عسكريًا (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 08:45 مساء
«حزب الله» ينشر آليات عسكرية ومسيَّرات شرقي لبنان ويفتتح متحفًا عسكريًا (شاهد)
عشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات تابعة لحزب الله اللبناني. (الإنترنت)
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نشر حزب الله اللبناني، أمس السبت، فيديو لعشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات بالإضافة إلى طائرات مسيرة واستطلاعية وراجمات صواريخ، في مدينة بعلبك شرقي البلاد.

وقالت قناة «المنار» التابعة للحزب، إن «تلك الآليات والمدرعات حصدتها المقاومة من الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، ومن المعارك التي دارت عند الحدود الشرقية مع سورية العام 2017»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي مع الذكرى السنوية السادسة لـ«تحرير الجرود الشرقية الحدودية للبنان» من التنظيمات المسلحة، بحسب «سبوتنيك».

معرض عسكري في بعلبك
وأقام حزب الله، أمس السبت، معرضًا عسكريًا في مدينة بعلبك شرقي لبنان، بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير الجرود الشرقية، حيث قدمت صواريخ الدفاع الجوي «سام-6».

وتشهد الحدود الإسرائيلية - اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير، وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ«تحرك فوري لمنع إقامة» حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

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في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية «تكريس» احتلالها الجزء اللبناني من بلدة «الغجر» الحدودية، بحسب نص الشكوى.

عشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات تابعة لحزب الله اللبناني. (الإنترنت)
عشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات تابعة لحزب الله اللبناني. (الإنترنت)
عشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات تابعة لحزب الله اللبناني. (الإنترنت)
عشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات تابعة لحزب الله اللبناني. (الإنترنت)
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