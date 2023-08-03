مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الاقصى، وتلقَّوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية، حسب (وفا). ونشرت شرطة الاحتلال، عناصرها منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيوداً على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عدداً منهم عند بواباته الخارجية.

- تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

- إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

- غوتيريس «مصدوم» إزاء العنف الإسرائيلي في الأقصى.. وواشنطن تعرب عن قلقها

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يومياً على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.