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مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 11:26 صباحا
مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى»
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية من الشرطة الإسرائيلية، 5 مايو 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). 

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الاقصى، وتلقَّوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية، حسب (وفا). ونشرت شرطة الاحتلال، عناصرها منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيوداً على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عدداً منهم عند بواباته الخارجية.

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ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يومياً على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

اعتقال 26 فلسطينياً بالضفة
على صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 26 مواطناً من الضفة، غالبيتهم من محافظة الخليل، بينهم أربعة فلسطينيين في قلقيلية، وخمسة في جنين، وواحد من نابلس، و16 من الخليل.

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