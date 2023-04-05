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إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 09:07 مساء
إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
صورة متداولة من مقطع فيديو للقصف على مستوطنات غلاف غزة (أرشيفية: الإنترنت)
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أفادت وكالة «فرانس برس»، مساء الأربعاء، بإطلاق صاروخين من قطاع غزة اتجاه إسرائيل، في قصف يأتي غداة مواجهات عنيفة شهدها الحرم القدسي وصواريخ أُطلقت من القطاع رد عليها سلاح الجو الإسرائيلي بغارات.

ونقلت الوكالة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي وشهود عيان، قولهم إن صاروخين أُطلقا من شمال القطاع باتجاه إسرائيل حيث أعلن الجيش أن أحدهما سقط داخل القطاع والآخر «في منطقة السياج الحدودي» الفاصل بين القطاع الفلسطيني والاحتلال.

اقتحام المسجد الأقصى
وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 350 فلسطينياً خلال اقتحامها حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بعد مواجهات في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وأكد مراسلو «فرانس برس» إطلاق أربعة صواريخ على الأقل باتجاه الأراضي المحتلة من الحدود الشمالية للقطاع، في حين قال مصدر أمني طلب عدم كشف هويته، إنه جرى إطلاق ستة صواريخ.

- غوتيريس «مصدوم» إزاء العنف الإسرائيلي في الأقصى.. وواشنطن تعرب عن قلقها

وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على نطاق واسع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

في أعقاب ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن «صدمته» و«ذهوله» إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة ليل الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريس إن «الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدسة بالنسبة لكل من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

البيت الأبيض يعرب عن «قلقه البالغ» إزاء أعمال العنف
وفي السياق نفسه، أعرب البيت الأبيض عن «قلقه البالغ» حيال أعمال العنف التي شهدها الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، و«حض جميع الأطراف على تفادي تصعيد إضافي»، وفق ما قال ناطق باسمه الأربعاء.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: «ينبغي، أكثر من أي وقت، أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معاً للحد من هذه التوترات وإعادة الهدوء».

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