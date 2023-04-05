غوتيريس «مصدوم» إزاء العنف الإسرائيلي في الأقصى.. وواشنطن تعرب عن قلقها

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، عن «صدمته» و«ذهوله» إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة ليل الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريس إن «الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدسة بالنسبة لكل من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

البيت الأبيض يعرب عن «قلقه البالغ»

وفي السياق نفسه، أعرب البيت الأبيض عن «قلقه البالغ» حيال أعمال العنف التي شهدها الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، و«حض جميع الأطراف على تفادي تصعيد إضافي»، وفق ما قال ناطق باسمه الأربعاء.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: «ينبغي، أكثر من أي وقت، أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معا للحد من هذه التوترات وإعادة الهدوء».

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وفي وقت سابق اليوم، دعت ألمانيا إلى تجنب التصعيد بعد صدامات عنيفة جرت ليلا في الحرم القدسي بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي اقتحمت الحرم واعتقلت المئات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية كريستوفر بورغر، في مؤتمر صحفي: «كل من له تأثير على الوضع لديه مسؤولية عدم صب مزيد الزيت على النار وبذل كل ما في وسعه لتهدئة الوضع»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا خلال اقتحامها حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بعد مواجهات في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وأكد مراسلو «فرانس برس» إطلاق أربعة صواريخ على الأقل باتجاه الأراضي المحتلة من الحدود الشمالية للقطاع، في حين قال مصدر أمني طلب عدم كشف هويته، إنه جرى إطلاق ستة صواريخ.

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين والمعتكفين

وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على نطاق واسع في ساعات الأولى من صباح الأربعاء، اقتحام القوات الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

ونقل مراسل وكالة «رويترز» عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في الأقصى للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد يوم الأربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.