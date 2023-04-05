تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الأربعاء، الانتهاكات بحق الفلسطينيين في العديد من المناطق، حيث أصيب فلسطينيون بينهم أطفال برصاص الاحتلال، واعتُقل المئات، إذ تركزت الإصابات والاعتقالات في محيط المسجد الأقصى والقدس المحتلة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

إصابات واعتقال المئات

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، مساء الأربعاء واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي، وحاصرت المصلى القبلي واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى، واعتقلت أكثر من 400 مصلٍ من داخله، وأوقعت إصابات في صفوف المصلين والمعتكفين وحطمت بعض محتويات المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك.

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وأصيب عشرات المصلين والمعتكفين بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم.

ونقلت «وفا» عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال حطمت أحد نوافذ المصلى القبلي واعتلت سطحه وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، صوب المعتكفين، قبل أن تقتحم المصلى القبلي من جهة العيادة وتعتدي على المعتكفين.

عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

وفي أعقاب استهداف المعتكفين في الأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، تضم كل واحدة منها 50 مستوطناً، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الأقصى وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم وأدوا طقوساً في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

مواجهات في الضفة

واندلعت مواجهات في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية وسجلت إصابات في صفوف الفلسطينيين. ففي محافظة نابلس أصيب 12 مواطناً بحالات اختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا. وفي نابلس أصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

وأصيب فلسطيني بالرصاص الحي إلى جانب العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت امر، وعند مدخل مدينة الخليل الشمالي. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات في قرية طوره جنوب غرب جنين.

وأصيب فلسطينيون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقع جنوب شرق بيت لحم. وفي قطاع غزة أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع عقب إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين بالدبابات وخلف التلال الرملية على الشريط الحدودي شرق غزة الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب آلاف المواطنين الذين شاركوا في مسيرات احتجاجية غاضبة تنديداً بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين والمرابطين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى.

قصف عدة مواقع في قطاع غزة

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي موقعاً جنوب غرب مدينة غزة، وآخر في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية بداخلهما دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما أطلقت البحرية الإسرائيلية عدة قذائف صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على مغادرة البحر. فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بأربع قذائف على موقع شرق منطقة الفخاري في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى تضرره، إضافة إلى ممتلكات المواطنين المجاورة.