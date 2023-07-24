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100 يوم على الحرب في السودان.. كل ساعة ضحية من الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 08:22 مساء
100 يوم على الحرب في السودان.. كل ساعة ضحية من الأطفال
صورة أرشيفية لطفلين وسط الحطام في الخرطوم (أ ف ب)
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دارت اشتباكات جديدة في السودان، الإثنين، وهو اليوم المئة للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي حصد آلاف الضحايا، من بينهم أطفال يتعرض أحدهم للقتل أو الإصابة بجروح كل ساعة، وفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

ودخل السودان في دوامة جديدة من العنف بدءا من 15 أبريل، مع اندلاع قتال بلا هوادة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفق للحل إلى مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، بحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية، علمًا بأن مصادر طبية تؤكد أن الحصيلة الفعلية هي أعلى بكثير، بحسب وكالة «فرانس برس».

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انتهاك واحد كل ساعة لحقوق الطفل
يشكل الأطفال إحدى الحلقات الأكثر ضعفا في هذه الحرب التي تتركز خصوصا في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب). وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الإثنين، بأنها تلقت «تقارير عن 2500 انتهاك صارخ لحقوق الطفل، بمتوسط واحد على الأقل في الساعة».

ورجحت في بيان «أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وهو تذكير قاتم بالأثر اليومي للأزمة على أكثر الفئات هشاشة في بلد يحتاج فيه نحو 14 مليون طفل إلى دعم إنساني».

مقتل 435 طفلاً وإصابة 2025 آخرين
أشارت المنظمة إلى أن الأرقام المتوافرة في حوزتها تؤشر إلى أنه «قُتِل ما لا يقل عن 435 طفلاً في النزاع، وأصيب ما لا يقل عن 2025 طفلاً».

وأبدى نائب المديرة التنفيذية للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في المنظمة، تيد شيبان، أسفه لأنه «في كل يوم يُقتل الأطفال ويصابون ويختطفون ويشهدون المدارس والمستشفيات والبُنى التحتية الحيوية والإمدادات المنقذة للحياة التي يعتمدون عليها وقد تضررت أو دُمرت أو نُهبت». وأضاف: «الآباء والأجداد الذين عاشوا دورات سابقة من العنف يشاهدون الآن أطفالهم وأحفادهم في مواجهة تجارب مروعة مماثلة».

يعد السودان من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي الذي دفع أكثر من 3.5 مليون شخص للنزوح، غادر أكثر من 700 ألف منهم إلى خارج البلاد، خصوصا دول الجوار. بينما يحتاج أكثر من نصف عدد سكان البلاد، الذي كان يقدّر بنحو 48 مليون نسمة، إلى مساعدات إنسانية، للاستمرار، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من المجاعة في ظل نقص المواد الأساسية، وفي وقت بات فيه أكثر من ثلثي المستشفيات في مناطق القتال خارج الخدمة.

السلطات تمنع وصول المساعدات
إلى ذلك، يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة سُدى بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات للجمارك، ولا تُصدر تأشيرات دخول لعمّال الإغاثة.

وقال المجلس النرويجي للاجئين في تقرير الإثنين: «تسببت المئة يوم الأولى من الحرب بالسودان في خسائر فادحة في أرواح المدنيين والبنية التحتية، لكن الأسوأ لم يأت بعد». وأضاف: «أصبح البلد على حافة الانهيار، ويصارع سلسلة من الأزمات التي لم يسبق لها مثيل مجتمعة».

وقد فتحت لجان مقاومة في أحياء العاصمة وضواحيها في الأيام الماضية باب التبرع من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للمحاصرين في منازلهم، ولم يتمكنوا من الفرار منذ بدء المعارك.

هدنات لم تصمد
أبرم طرفا النزاع هدنات عدة، غالبًا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، لكنها لم تصمد. كما يحاول كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط، لحل الأزمة.

وحذّر الجيش السوداني، في بيان الاثنين، من أنه سوف «يتعامل مع كل أنواع المتحركات على طريق الصادرات «بارا - الخرطوم» كأهداف عسكرية»، بعد قرار السلطات إغلاقه نتيجة استخدامه «في نقل منهوبات المواطنين، وإدخال المرتزقة للبلاد».

وأشار الجيش إلى استخدام طريق «الأبيض كوستي - الخرطوم» بدلا من الطريق المغلق، الذي يربط بين العاصمة ومدينة بارا بولاية شمال كردفان.

وسجّلت في الأيام الماضية في الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، اشتباكات بين طرفي الصراع، نظرا لموقع المدينة الإستراتيجي على الطريق الذي يربط دارفور بالعاصمة، فضلا عن وجود ثالث أكبر مطار بالبلاد فيها.

كذلك، أفاد سكان في ولاية جنوب كردفان، الإثنين، إلى وكالة «فرانس برس» بمحاصرة «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو مدينة كادقلي عاصمة الولاية».

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