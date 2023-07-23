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حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 09:43 مساء
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
قصف في الخرطوم جراء المعارك. (الإنترنت)
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اندلعت اشتباكات في أجزاء من السودان يوم الأحد مع دخول الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها المئة في ظل عدم تمكن جهود الوساطة التي تقوم بها قوى إقليمية ودولية من إيجاد سبيل للخروج من صراع بات مستعصيًا على الحل.

واندلع القتال في السودان في 15 أبريل بسبب الصراع على السلطة مما أشاع الدمار في العاصمة الخرطوم وتسبب في زيادة حادة في العنف العرقي في دارفور وشرد ما يزيد على ثلاثة ملايين منهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة. وتقول وزارة الصحة إن القتال أودى بحياة زهاء 1136 شخصًا، لكن المسؤولين يعتقدون أن العدد أكبر من ذلك، بحسب «رويترز».

ولم يتمكن الجيش ولا قوات الدعم السريع من تحقيق انتصار؛ إذ تصطدم هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض في العاصمة الخرطوم بنيران سلاح الجو والمدفعية بالجيش.

انهيار البنية التحتية 
وانهارت البنية التحتية والحكومة في العاصمة بينما امتد القتال غربًا، لا سيما إلى منطقة دارفور الهشة، وكذلك إلى الجنوب حيث تحاول الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال السيطرة على أراضٍ.

وتوغلت قوات الدعم السريع مطلع الأسبوع في قرى بولاية الجزيرة الواقعة جنوبي الخرطوم مباشرة حيث استهدفهم الجيش بضربات جوية وفقًا لما ذكره شهود.

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وقال شهود في نيالا، إحدى أكبر مدن البلاد وعاصمة جنوب دارفور، إن الاشتباكات مستمرة منذ يوم الخميس في مناطق سكنية. وتقول مصادر طبية إن 20 شخصًا على الأقل قتلوا. وتقول الأمم المتحدة إن 5000 أسرة شُردت. ويقول سكان إن منشآت رئيسية تعرضت للنهب. وقال صلاح عبدالله (35 عامًا) «الرصاص يتطاير إلى داخل المنازل. نشعر بالرعب ولا أحد يحمينا».

وأفسح القتال المجال لهجمات عرقية من ميليشيات عربية وقوات الدعم السريع في غرب دافور التي فر منها مئات الآلاف إلى تشاد. واتهم سكان قوات الدعم السريع بالقيام بعمليات نهب واحتلال مساحات شاسعة من العاصمة. وقالت قوات الدعم السريع إنها ستحقق في الأمر.

 انفتاح إزاء جهود الوساطة
وفي حين أبدى الجانبان انفتاحًا إزاء جهود الوساطة التي تقوم بها أطراف إقليمية ودولية لم تسفر أي من تلك الجهود عن وقف دائم لإطلاق النار. وأرسل الجانبان وفودًا في محاولة لاستئناف المحادثات في جدة والتي سبق وأن أفضت إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار جرى انتهاكها في كثير في الأحيان.

بيد أن وزير الخارجية السوداني قال يوم الجمعة إن المحادثات غير المباشرة لم تبدأ بجدية. ورأس قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع مجلسًا مشتركًا منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019 واختلفا حول الخطط الرامية للانتقال إلى الديمقراطية.

واتهمت جماعات سياسية مدنية وقوات الدعم السريع الجيش بغض الطرف عن الظهور العلني لموالين للبشير، مطلوبين للعدالة، في الآونة الأخيرة. وقالت قوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الرئيسي، يوم الأحد إنها تعقد اجتماعا في مصر التي تعرض نفسها كوسيط في الصراع.

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