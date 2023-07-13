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المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 11:36 مساء
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في السودان
رجل يسير بين أنقاض منزل في ضاحية أمبدة على الأطراف الغربية لأم درمان، 4 يوليو 2023، (ا ف ب)
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أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخميس فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا الى أن النزاع الراهن يثير «قلقا كبيرا».

وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي إنه «فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة»، في إشارة الى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

نزوح 3 ملايين في السودان
وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن النزاع، الذي يقترب من إتمام شهره الثالث في السودان، تسبب بنزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بينما دعا مبعوث أمينها العام إلى «محاسبة» طرفي القتال المتواصل بلا هوادة.

ودخل السودان منذ 15 أبريل، دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل الحرب، بحسب «فرانس برس».

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وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص اضطروا لمغادرة ديارهم، إن للنزوح داخليا أو الفرار إلى الخارج. وبلغ عدد الذين غادروا البلاد إلى الخارج ما يقرب من 724 ألفاً بينما تجاوز عدد النازحين داخل البلاد 2.4 مليوناً.

«كارثة» تتكرر 
ويرى خبراء أن الحليفين السابقين البرهان ودقلو يمضيان في حرب استنزاف لن تتوقف سوى بنصر عسكري لأحدهما على حساب الآخر، على رغم أن أي طرف لم يحقق منذ بدء الحرب، مكتسبات مهمة تغيّر من المعطيات الميدانية.

وحذّرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن السودان بات على شفير «حرب أهلية شاملة» ستطال تداعياتها كل المنطقة. والأربعاء، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية في السودان فولكر بيرتيس ضرورة «محاسبة» طرفي الحرب.

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