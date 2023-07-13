نص كلمة المنفي في قمة دول جوار السودان بالقاهرة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دول جوار السودان إلى تشكيل «آلية اتصال» معنية بالتنسيق مع أصحاب المبادرات الأخرى الخاصة بالسودان، وذلك للتعامل مع أسباب الأزمة هناك ومعالجة آثارها، مشيرا إلى أن تلك الآثار الأمنية والإنسانية تجاوزت حدود السودان إلى دول الجوار وتفاوتت حدتها من دولة إلى أخرى.

وطالب المنفي بحشد الجهود من أجل احتواء الآثار الإنسانية المترتبة عن الحرب الدائرة في السودان بما يترتب على عدم استقرار الدول الجوار، وذلك خلال حديثه في قمة دول جوار السودان التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس.

نص كلمة محمد المنفي:

صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الوفود للدول المشاركة في القمة. السيدات والسادة

يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر وعظيم الامتنان للأخ العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى حكومة وشعب مصر الشقيق على هذه المبادرة بالدعوة لهذا اللقاء الهام. وتوفير الإمكانات كافة لاستضافة القمة في القاهرة مدينة السلام، وأعبِّر عن امتناني لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وسعادتي بالوجود بين رؤساء وفود دول جوار السودان من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه استمرار الصراع المسلح بين أبناء الشعب الواحد في السودان الشقيق منذ منتصف شهر أبريل الماضي وما نتج عنه من آثار أمنية واقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة تجاوزت حدود هذا البلد الجار إلى بلداننا دون استثناء وإن تفاوتت في حدتها من بلد إلى آخر.

أصحاب الفخامة والسعادة السيدات والسادة:

لقد عبرت بلادي منذ اليوم الأول لاندلاع شرارة هذه الحرب المؤسفة والموجعة، وعن استعدادها للانخراط والمساهمة بفاعلية في أي جهود إقليمية ودولية لإيقاف هذه الحرب، وعودة أشقائنا في السودان إلى الحوار الجاد والبناء من أجل التوافق على مستقبل السودان الديموقراطي الموحد يسعى إلى الاستقرار والسلام والتنمية، وقد أكدنا في كلمتنا أمام القمة العربية المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضي عن دعمنا وتأييدنا لمخرجات اجتماعها وكذلك أن يتوحد الفرقاء السودانيين، على اعتبار أنها خطوة هامة لإنهاء الصراع المسلح وعودة الاستقرار وضمان عدم المساس بوحدة السودان.

وجددنا التأكيد خلالها على جاهزيتنا لبذل أقصى جهدنا من خلال كافة الآليات الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة السودان الشقيق وشعبه وفي اطار تعزيز حالة السلم والأمن في الإقليم وفي أفريقيا والعالم ولقد فتحنا الباب للاستماع لكافة وجهات النظر للأطراف السودانية وأبدينا استعدادنا لاستقبال جميع ممثلي هذه الأطراف لإحلال السلام ووقف جميع أنواع المواجهات المسلحة في أنحاء السودان كافة، وأن تكون تلك الجهود في إطار خلق توافق يوحد المبادرات المطروحة حول السودان بحيث تقبل بها كل الأطراف السودانية وما يؤدي إلى التوقف الفوري للقتال وعودة المؤسسات السودانية في ممارسة دورها لخدمة الشعب السوداني.

الخوف على مستقبل السودان الشقيق ووحدة أراضيه وعلى شعبه

إنما دفعنا للقاء اليوم بدعوة كريمة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس فقط على ما سيلحق ببلداننا وشعوبنا من آثار سلبية بسبب هذه الحرب والنزاع المصاحب لها بل مسبوقا بالخوف على مستقبل السودان الشقيق ووحدة أراضيه وعلى شعبه وما سيلحق به من مآسي ومحن وأزمات حيث لا يخفى عليكم تزايد عدد النازحين الذين وصل إلى نحو ثلاثة ملايين نازح ومهجر منهم نحو سبعمائة ألف في دول الجوار، بالإضافة إلى الدمار الذي أصاب البنية التحتية وانعدام الكثير من الخدمات الإنسانية وتعذر الوصول إلى القليل المتوفر منها، وكذلك انقطاع التواصل بين الكثير من المدن السودانية مما يعيق حركة المدنيين ويجعلهم محاصرين في مناطق المواجهات.

إن تعداد المبادرات يجب أن يكون متركزا على ضرورة توحيدها وفق مبادئ وأسس واضحة تصب في مصلحة السودان ومستقبله ككيان واحد مستقل ومستقل وديمقراطي وأن تعزز الاستقرار والسلام في الإقليم، وأدعو من هنا ومن خلالكم وانطلاقا من هذه القمة إلى تركيز جهودنا على توحيد المبادرات كافة في مسار واحد يتعامل مع أسباب الأزمة ويعالج آثارها وذلك بتشكيل لجنة اتصال إقليمية ودولية بمبادرة من هذه القمة تتواصل مع أصحاب المبادرات الأخرى لخلق توافق دولي وإقليمي.

كما أدعو إلى حشد جهودنا وكل الجهود التي بذلت من أجل احتواء الآثار الإنسانية المترتبة على الحرب الدائرة في السودان الشقيق، بما لا يؤثر سلبا على استقرارها ودول جوار السودان وأخص بالذكر تلك التي تعاني ظروفا أمنية وسياسية خاصة كبلد ليبيا.

تقبلوا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شكري وتقديري على هذه المبادرة النبيلة من أجل بلدنا الثاني السودان الشقيق الذي يجب أن نسعى من أجل أنجاحه، وأتوجه بالشكر كذلك والتقدير إلى أصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول والوفود على حرصهم على الحضور والمشاركة من أجل السودان والمنطقة وأفريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.