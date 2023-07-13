  • Alwasat News
Atwasat

نص البيان الختامي لقمة دول جوار السودان بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 02:43 مساء
نص البيان الختامي لقمة دول جوار السودان بالقاهرة
قمة دول جوار السودان بالقاهرة، 13 يوليو 2023. (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

أكدت قمة دول جوار السودان المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، أهمية الحل السياسي للأزمة السودانية، وحذرت من «تداعيات بالغة الخطورة» لاستمرار الأزمة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.

وشدد البيان الختامي للقمة على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وأعلن وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها «الإيقاد» و«الاتحاد الأفريقي».

وإلى نص البيان الختامي للقمة:
بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شارك رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطي، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، في قمة لدول جوار السودان بالقاهرة يوم ۱۳ يوليو ۲۰۲۳، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية حيث توافق المشاركون على ما يلي:

1. الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات.

2. التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعيق جهود احتوائها ويطيل من أمدها.

3. التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.

4. أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطا إضافيا على مواردها يتجاوز قدرتها على الاستيعاب، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسئوليتهما في تخصيص مبالغ مناسبة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، والذي عقد يوم 19 يونيو ۲۰۲۳ بحضور دول الجوار.

5. الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء.

6. الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان، ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية.

7. التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار.
8. الاتفاق على تشكيل آليه وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول في جمهورية تشاد، لاتخاذ ما يلي:

▪ وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الإيقاد والاتحاد الأفريقي.

▪ تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني.

▪ تعرض الآلية نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: وضعنا خارطة طريق لوقف إطلاق النار في السودان
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: وضعنا خارطة طريق لوقف إطلاق النار ...
إثيوبيا تدعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان
إثيوبيا تدعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان
تشاد تحض على حل سلمي في السودان دون الانزلاق في «فخ التدخلات»
تشاد تحض على حل سلمي في السودان دون الانزلاق في «فخ التدخلات»
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق ...
قمة القاهرة تشدد على منع تفكك السودان.. وتشكيل آلية وزارية لحل أزمته
قمة القاهرة تشدد على منع تفكك السودان.. وتشكيل آلية وزارية لحل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا بشأن السودان
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا ......
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟...
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي...
المزيد
نص البيان الختامي لقمة دول جوار السودان بالقاهرة
نص البيان الختامي لقمة دول جوار السودان بالقاهرة...
إريتريا: قمة القاهرة بشأن السودان خطوة أولى في رحلة طويلة
إريتريا: قمة القاهرة بشأن السودان خطوة أولى في رحلة طويلة...
أفريقيا الوسطى تحذر من «انعكاسات» أزمة السودان على المنطقة
أفريقيا الوسطى تحذر من «انعكاسات» أزمة السودان على المنطقة...
قمة القاهرة تشدد على منع تفكك السودان.. وتشكيل آلية وزارية لحل أزمته
قمة القاهرة تشدد على منع تفكك السودان.. وتشكيل آلية وزارية ......
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن ......
المزيد