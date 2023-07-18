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السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 12:36 مساء
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار
ارتفاع الدخان نتيجة استمرار الاشتباكات في السودان. (الإنترنت)
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ظهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في تسجيلٍ مصور، وهو يترأس اجتماعا للقيادة العسكرية، فيما داعب الحاضرين، في وقت تتصاعد حدة المواجهات في العاصمة الخرطوم وأم درمان.

فيما توقع مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، مصطفى محمد إبراهيم، التوصل إلى وقفٍ شامل لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل نهاية الشهر الجاري، برعايةٍ سعودية - أميركية.

في الأثناء شهد عدد من أحياء أم درمان اشتباكاتٍ عنيفة، فيما فتحت قواتُ الدعم السريع المضادات الجوية بكثافة، بحسب قناة «العربية».

وأفادت مصادر عسكرية سودانية باستهداف أربعة مواقع تابعة لقوات الدعم السريع شرق النيل الخرطوم بحري بهجوم نفذه سلاح الجو السوداني، وأضافت المصادر أن المواقع تضم معسكرات ومخازن للأسلحة والمعدات، كما دمرت أربع راجمات صواريخ لعناصر الدعم السريع بمدينة بحري بغارة جوية شنتها قوات الجيش، كان يستخدمها الدعم السريع في قصف مدينة أم درمان.

وأدت الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم إلى تزايد النزوح والعنف بدافع عرقي في إقليم دارفور، وهو معقل قوات الدعم السريع ويعاني بالفعل من صراع طويل الأمد.

اشتباكات عنيفة في كاس
وقالت قوات الدعم السريع، الأحد، إنها سيطرت على قاعدة للجيش في كاس، إذ استولت على مركبات وأسلحة، وأسرت 30 جنديا في إطار الصراع الأشمل.

ونددت هيئة محامي دارفور التي تراقب الصراع بما وصفته بأنه هجوم على كاس من جانب قوات الدعم السريع أدى إلى حالات نهب وسرقة.

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وقال الفاضل محمد، أحد الشهود، لوكالة «رويترز»، إن اشتباكات عنيفة وقعت في البلدة أسفرت عن 3 حالات وفاة على الأقل ونزوح سكان نحو الشرق.

وأدت الحرب الحالية، التي اندلعت وسط خلافات بخصوص خطة مزمعة لتسليم السلطة لمدنيين، إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين، بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة.

وعلى الرغم من إظهار الطرفين انفتاحا على جهود الوساطة الإقليمية والدولية، لم يثمر أي منها عن وقف دائم لإطلاق النار.

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