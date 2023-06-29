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الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة لكشف مصير المفقودين في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 10:57 مساء
الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة لكشف مصير المفقودين في سورية
آثار قصف وغارات في سورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس «مؤسسة مستقلة» من أجل «جلاء» مصير آلاف الأشخاص المفقودين في سورية على مدى 12 عامًا، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.

وينص القرار على إنشاء «المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين» في سورية الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بحوالى 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قالت قبل التصويت، إنه «يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم».

لأكثر من عقد من الزمان ، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف النزاع راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم، حسب «العفو الدولية».

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