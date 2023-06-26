النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط

أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة، بحسب بيان للنيابة العامة المصرية اليوم.

كما شكلت النيابة العامة لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه، وذلك بعدما أمرت بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

- انهيار عقار من 13 طابقا في الإسكندرية والحماية المدنية تكثف البحث عن العالقين تحت الأنقاض

وانهار اليوم الإثنين، عقار في الإسكندرية بمصر مكون من 13 طابقا بحي المنتزه أول، فيما تجرى الحماية المدنية البحث عن ضحايا ومصابين عالقين أسفل العقار لانتشالهم من تحت الأنقاض.

وتسبب انهيار المبنى الواقع في شارع خليل حمادة في تحطم سيارات تصادف وقوفها أسفله.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقى قسم الشرطة إخطارا عن انهيار عقار دكتور الحليب المجاور لبنزينة خليل حمادة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية رفقة قوات أمن الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجار البحث عن ضحايا عالقين أسفل العقار لانتشالهم من تحت الأنقاض.

تكثيف عمليات البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقار

من جانبها أعلنت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة أميرة طهيو، في تصريحات لصحيفة «الأهرام» المصرية، تسجيل 4 مصابين حتى الآن جراء الحادث، موضحة أنهم تصادف مرورهم أثناء لحظة الانهيار.

وأضافت أنه جرى نقل 2 من المصابين إلى مستشفى مارى مرقص ونقل الاثنين الآخرين إلى مستشفى شرق المدينة، وحالتهم مستقرة.