اتفاق طرفي النزاع في السودان على قواعد إنسانية دون توافق على وقف النار

القاهرة - بوابة الوسط

وقّع طرفا النزاع في السودان ليل الخميس إعلانًا يتعهّدان فيه احترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفق مسؤول أميركي لوكالة «فرانس برس».

وأعلن المسؤول المطّلع على المباحثات التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين ممثلين للجيش وقوات الدعم السريع، توقيع الطرفين إعلان التزام بحماية المدنيين في السودان.

وفي وقت سابق، دعت الأسرة الدولية طرفي النزاع إلى السماح بدخول المساعدة الإنسانية وتمكين المدنيين من الاحتماء من المعارك.

وتوقفت جميع المستشفيات تقريبًا عن العمل في العاصمة حيث «يفترض أن تلد 24 ألف امرأة خلال الأسابيع المقبلة» بحسب الأمم المتحدة التي حذرت إلى وجود «أكثر من ثمانين ألف امرأة، ثمانية آلاف منهنّ حوامل» بين النازحين.

وقبل اندلاع النزاع، كان ثلث السودانيين يعانون من الجوع، وأشارت الأمم المتحدة إلى أن استمرار الحرب يمكن أن يدفع 2.5 مليون شخص إلى الجوع، ما يعني ارتفاع عدد من يعانون من «انعدام غذائي حاد» إلى 19 مليون شخص في غضون أشهر.