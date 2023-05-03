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شكري وبلينكن يبحثان وقفا مستداما لإطلاق النار في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 08:53 صباحا
شكري وبلينكن يبحثان وقفا مستداما لإطلاق النار في السودان
وزيرا الخارجية المصري سامح شكري (يمين) ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار في السودان يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بلينكن للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان، وفق بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد.

وقال أبوزيد إن بلينكن استهل الاتصال بتقديم العزاء لحكومة وشعب مصر في وفاة عضو السفارة المصرية في الخرطوم، محمد الغراوي، مثنيا على التضحيات التي يقدمها أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.

واشنطن تشكر القاهرة على استقبالها عشرات الآلاف من السودانيين
وقدم وزير الخارجية الأميركي الشكر لمصر على استقبالها عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمصر لتسهيل اضطلاعها بهذه المهمة، وفق البيان.

واستعرض الوزير الأميركي جهود بلاده بالتعاون مع أعضاء الآليتين الثلاثية والرباعية المعنيتين بالسودان من أجل الوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار.

بدوره، تناول شكري جهود مصر في إطار كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ومن خلال اتصالاتها المباشرة مع الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا من أجل تحقيق الهدف ذاته.

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شكري يؤكد أهمية عدم تدخل أطراف خارجية في السودان
وقال أبوزيد، إن شكري أكد خلال الاتصال أهمية عدم تدخل أطراف خارجية في تأجيج الصراع القائم في السودان، وبما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الذين تتعرض حياتهم للمخاطر نتيجة استمرار النزاع المسلح.

وأوضح أن هذا الأمر كان محل اتفاق من الجانب الأميركي، فيما اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

محاور مشاورات شكري وبوريل
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الجهود المبذولة والاتصالات الجارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان منفصل أن الجانبين تطرقا خلال اتصال هاتفي للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان إلى بحث الأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر.

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