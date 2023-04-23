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حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 12:40 صباحا
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
حميدتي (يمين) والبرهان. (أرشيفية: أ ف ب)
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اشترط قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، اليوم السبت، استسلام قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان لوقف الاشتباكات التي تدخل أسبوعها الثاني مخلفة أكثر 400 قتيل و3500 جريح، وفق إحصائية صادرة، الجمعة، عن منظمة الصحة العالمية.

واعتبر حميدتي في مقابلة مع قناة «العربية»، أن الفائز في المعركة الحالية بالسودان «خاسرا» وأن مهمته الحالية هي «تقديم البرهان إلى العدالة»، وفي ذات الوقت أكد رفضه الاستسلام والاستمرار في القتال حتى الانتصار، قائلا: «أنام ولا أحلم بشئ سوى الانتصار».

حميدتي: البرهان هو العائق أمام الديمقراطية
وأكد حميدتي احترامه الحوار مع المدنيين، ووصف البرهان بـ«العائق أمام الديمقراطية»، وقال: «البرهان هو من يقتل الشباب خلال التظاهرات. ونحن من ندافع عن الديمقراطية وسيادة السودان». وفي ذات السياق، أشار إلى أن «السعودية والامارات مع الاتفاق الإطاري والتحول الديمقراطي في السودان».

واتهم قائد قوات الدعم السريع البرهان ومن معه بـ«تخريب» الجيش السوداني الذي قال إنه «انتهى تماما وهذه خسارة كبيرة لنا»، وزعم أنه دُفع إلى خوض معركة لم يخترها بسبب البرهان.

وقال حمديتي إنه حذر البرهان سابقا من طريقة إدارته لشؤون البلاد، واتهمه بـ«الانقلاب والتمرد»، لذلك السبب رفض التفاوض معه، قائلا:« لن نستطيع إجراء مفاوضات مع إنقلابي». وشدد على عدم رغبته قيادة القوات المسلحة فهو فقد «قائد الدعم السريع»، حسب قوله.

حميدتي: أنا موجود داخل الخرطوم.. ولا نستعين بأي قوات من «فاغنر».
وبينما أكد قائد قوات الدعم السريع وجوده داخل العاصمة السودانية الخرطوم مع قواته، رفض المزاعم الغربية بشأن حصول قواته على دعم عسكري من مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية.

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وقال حميدتي: «أنا موجود داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع داخل المدن وليس المستشفيات وهي أمام البرهان وليست في الكلاكلة كما يقول»، حسب قوله. وحذر من أشخاص يرتدون زي الدعم السريع بهدف تنفيذ عمليات نهب.

والجمعة، قالت مصادر دبلوماسية سودانية وإقليمية لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن مجموعة «فاغنر» الروسية تزوّد قوات الدعم السريع السودانية بالصواريخ للمساعدة في قتالها ضد الجيش السوداني، وذلك عبر استغلال قواعدها في ليبيا.

وأضافت المصادر ذاتها إن صواريخ «أرض-جو» دعمت بشكل كبير مقاتلي قوات الدعم السريع خلال الاشتباكات مع قوات الجيش. ونشرت الشبكة الأميركية صور أقمار صناعية زعمت أنها تظهر «دلائل» على زيادة غير عادية في النشاط في قواعد «فاغنر» في ليبيا. 

وقالت «سي إن إن» إن صور الأقمار الصناعية هذه التي حللتها مع مجموعة «All Eyes on Wagner» مفتوحة المصدر، تظهر «طائرة نقل روسية تتنقل بين قاعدتين جويتين ليبيتين رئيسيتين تابعتين» لقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، وتستخدمها مجموعة «فاغنر».

حميدتي: البرهان خطط لعودة الحركة الإسلامية
وبرأي حميدتي فإن البرهان قد تسلم «أمانة ليست له» في إشارة إلى قيادته البلاد منذ عام تقريبا، وقال إن قائد الجيش «محاطا بمجموعة من الإسلاميين والمتطرفين»، وإنه خطط منذ اليوم الأول لـ«عودة الحركة الإسلامية».

ووصف قائد قوات الدعم السريع ما يحدث حاليا في السودان بـ«قتال من أجل السلطة والانتقال الديمقراطي»، وقال: «أنا مع خيار الشعب السوداني ولا أريد السلطة. تعاهدنا مع الشعب على التحول الديمقراطي».

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