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شكري وبوريل يبحثان التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 08:12 مساء
شكري وبوريل يبحثان التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان
صورة مركبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. (الإنترنت)
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل «الجهود المبذولة والاتصالات الجارية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق».

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن الجانبين تطرقا خلال اتصال هاتفي للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان إلى بحث الأوضاع الإنسانية في السودان وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر.

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وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية أن المسؤول الأوروبي أعرب من جانبه عن «تقديره للجهود التي تبذلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى الجهود التي اضطلعت بها في استقبال وتسهيل إجلاء الآلاف من مواطني الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها، بالإضافة إلى استضافتها للمواطنين السودانيينز

 واتفق الطرفان في نهاية الاتصال على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار جهود التوصل لحل للأزمة».

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