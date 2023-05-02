مصر تجدد الدعوة لطرفي الصراع في السودان لتثبيت الهدنة وبدء حوار جاد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن القاهرة جددت دعوتها لطرفي الصراع في السودان إلى تثبيت الهدنة الحالية وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية وبدء حوار جاد لحل الخلافات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير دفع الله الحاج علي، مبعوث قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في القاهرة اليوم الثلاثاء، حسب «رويترز».

واندلع صراع على السلطة بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير باسم حميدتي، يوم 15 أبريل الماضي.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

وقال بيان الخارجية المصرية، الثلاثاء، إن شكري أكد موقف بلاده «الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار...، وأهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها، لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة الإنسانية، وتضميد الجراح وبدء حوار جاد يستهدف حل الخلافات القائمة». وأضاف أن شكري «نقل إلى المبعوث السوداني قلق مصر البالغ من استمرار الوضع الحالي في السودان».

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وذكر البيان أن المبعوث السوداني نقل إلى وزير الخارجية رسالة شفهية من البرهان إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان. كما وجه الشكر إلى مصر على استقبالها السودانيين الفارين من الحرب.

مقتل ما لا يقل عن 500 شخص

وتشير تقديرات وزارة الصحة السودانية والأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وإصابة آلاف آخرين جراء القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى. وتعتقد المنظمة الدولية أن عدد القتلى الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة، هربا من الصراع، كما نزح نحو 334 ألف شخص داخل السودان منذ بدء القتال.

وفي بيان منفصل، قالت الخارجية المصرية إن نحو 16 ألف شخص عبروا الحدود من السودان إلى مصر، بينهم 14 ألف سوداني.