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السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3500 جنيه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 03:32 مساء
السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3500 جنيه
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر بالمنيا الجديدة، 2 مارس 2023 (صورة من بث، نقلا عن قناة ON المصرية)
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أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور من ثلاثة آلاف إلى ثلاثة آلاف و500 جنيه، بداية من أول أبريل المقبل، وذلك بعد ساعات من زيادة أسعار الوقود في البلاد.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي بمدينة المنيا الجديدة، اليوم الخميس، إن حكومته تحاول تخفيف الآثار الصعبة للأزمة العالمية.

7 آلاف راتبًا لحامل الدكتوراة
وتقرر أن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بالنسبة إلى الدرجة السادسة لتكون 3500 جنيه شهريًا، على أن يكون الراتب سبعة آلاف جنيه كحد أدنى لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة.

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وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أنه تقرر التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ألف جنيه شهريا.

وأضاف البيان أنه بالنسبة إلى الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها يكون الحد الأدنى خمسة آلاف جنيه شهريا، وحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة ستة آلاف جنيه شهريا.

زيادة قيمة المعاشات وبرامج التكافل
كما تقررت زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أبريل، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023.

فضلا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريا، اعتبارا من أول أبريل المقبل.

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