مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأربعاء، زيادة في أسعار البنزين وتثبيت السولار.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان بشأن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أنها عدَّلت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح الخميس.

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وأرجعت القرار إلى تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بحسب متابعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.

وجاءت الأسعار الجديدة كالآتي:

- البنزين 80: 8.75 جنيه للتر

- البنزين 92: 10.25 جنيه للتر

- البنزين 95: 11.50 جنيه للتر

- طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 6000 جنيه.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.