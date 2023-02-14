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العراق: القبض على 5 عناصر «إرهابية» في نينوى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 01:49 مساء
العراق: القبض على 5 عناصر «إرهابية» في نينوى
عنصران من الشرطة الاتحادية العراقية على نقطة أمنية في شارع في العاصمة بغداد، 29 يناير 2021 (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة عناصر «إرهابية» في نينوى، (400 كم شمالي بغداد).

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم، إن ذلك جاء بناء على «جهد استخباري وعمليات نوعية مستمرة تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

تنفيذ الاعتقالات بموجب مذكرات قضائية
وأشارت إلى «معلومات تثبت انتماء المعتقلين لعصابات داعش الإرهابية وعملهم في ما يسمى فرقة القادسية وولاية الجند قاطع الموصل».

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أضاف أن تنفيذ الاعتقالات جاءت بموجب مذكرات قضائية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا.

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