غارات جوية إسرائيلية على غزة.. ومقتل فلسطيني في الضفة المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي ليل الأحد الإثنين غارات جوّية عدّة استهدفت موقعًا لحركة حماس في غزة فيما قُتل فلسطيني في توغل جديد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واعتقل آخر في القدس الشرقية بشبهة تنفيذه هجوماً طعناً.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ طائراته الحربيّة «أغارت على موقع لإنتاج المواد الخام الصاروخيّة تحت الأرض تابع لحماس في وسط قطاع غزّة»، بينما أكّدت المصادر الأمنيّة أنّ الغارات أسفرت عن «أضرار جسيمة في الموقع ومحيطه» من دون إصابات، بحسب «فرانس برس».

وذكر جيش الاحتلال أنّ الغارات جاءت ردًّا على «صاروخ أطلِق من غزّة مساء السبت» باتّجاه المناطق الإسرائيليّة واعترضته منظومة القبّة الحديدية المضادّة للصواريخ، محمِّلًا حماس المسؤوليّة.

مخاوف من اندلاع أعمال عنف

تأتي هذه الاشتباكات الجديدة على خلفية مخاوف من اندلاع أعمال عنف لا يمكن السيطرة عليها، إذ شهد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تصعيدًا ملحوظًا منذ بداية العام.

وفي القدس الشرقية المحتلة، أصيب بعد ظهر الإثنين «مدني شاب» بجروح طفيفة جراء هجوم طعن نفذه فتى فلسطيني «14 عاما» عند باب السلسلة في البلدة القديمة. وأكّدت الشرطة الإسرائيلية «أصيب أحد المارة بجروح طفيفة» فيما «ألقت (الشرطة) القبض على مشتبه به».

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ولاحقًا، أصيب شرطي تابع للاحتلال الإسرائيلي خلال عملية تفتيش داخل حافلة عند مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، بحسب الشرطة الإسرائيلية. وتعرض الشرطي لعملية طعن بيد فتى وأصيب برصاصة أطلقها مدني في اتجاه المهاجم بعدما أخطأت هدفها، وأُعتقل الفتى «13 عاما» المتحدر من مخيم شعفاط ونُقل الشرطي في «حال خطيرة»، وفق الشرطة.

استهداف تل أبيب

وخلال احتفال محلي في قطاع غزة الإثنين، هدد القيادي في حماس مشير المصري باستهداف تل أبيب. وقال المصري «إنْ كرر (الاحتلال) غيّه وعدوانه على قطاع غزة فإنّ الصواريح في مواجهة الاحتلال أرض جو ستكون أرض أرض من غزة إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب».

وقال مصدر أمني في غزّة إنّ المقاتلات الإسرائيليّة «نفّذت ثماني غارات على موقع للمقاومة (تابع لكتائب القسّام الجناح العسكري لحماس) قرب شاطئ البحر في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزّة، ما أسفر عن دمار كبير وأضرار في منشآت في محيطه».

وأشار إلى أنّ «مدفعيّة الاحتلال استهدفت أيضًا بالقذائف نقطتَين للرصد قرب السياج الفاصل (الحدودي) شرق بيت حانون (شمال قطاع غزّة) وخان يونس (جنوب) ما أدّى لأضرار تدميريّة في النقطتَين».

وأطلقت كتائب القسّام النار باتّجاه الطيران الإسرائيلي، بحسب الناطق باسم حماس حازم قاسم. وأعلنت كتائب «المقاومة الوطنيّة»، الجناح العسكري للجبهة الديموقراطيّة، أنّها أطلقت «عددًا من الصواريخ باتّجاه مستوطنات غلاف غزة».

اشتباكات في نابلس

وقال مصدر في الفصائل الفلسطينيّة إنّ «مسؤولًا في المخابرات المصريّة أجرى اتّصالات مع فصائل المقاومة ومع الجانب الإسرائيلي لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع».

ويخضع قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، وهو منطقة ساحلية ضيّقة لحصار إسرائيلي منذ سيطرت حركة حماس عليه عام 2007. ولم يتم تسجيل أي ضحية على أي من الجانبين بعد الغارات الليلية الأخيرة.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «نفذ خلال الليل عملية استباقية جديدة هناك». وقالت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر «إن أمير بسطامي (22 عاما) استشهد متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام نابلس».