  • Alwasat News
Atwasat

لبنان يقرر دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 08:30 مساء
لبنان يقرر دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الجمعة إن بيروت ستدفع متأخرات للأمم المتحدة لاستعادة حقوقها في المنظمة الدولية بعد أن خسر لبنان الذي يعاني من أزمة مالية شديدة حق التصويت للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات بسبب عدم دفع المساهمات.

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، في رسالة بتاريخ 17 يناير، لبنان مع الدومينيكان وغينيا الاستوائية والجابون وجنوب السودان وفنزويلا في قائمة الدول التي خسرت التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إن «عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة». ولم يعلق بيان الوزارة على أسباب التأخير.

وقال جوتيريس في رسالته إنه يتعين على لبنان دفع ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت. وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تفقد أي دولة حق التصويت في الجمعية العامة إذا تأخرت في دفع مبلغ يعادل أو يتجاوز المساهمات المستحقة عن العامين الماضيين ما لم يظهر دليلا على أن عدم القدرة على الدفع كان خارجا عن إرادتها.

الأزمة اللبنانية
ويعيش لبنان أزمة عميقة منذ عام 2019 حين انهار نظامه المالي نتيجة عقود من الإسراف وسوء الإدارة والفساد من جانب النخب الحاكمة. ودخلت الدولة التي تخلفت عن سداد الديون في 2020 في حالة شلل إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مع تقليص الإنفاق بشكل عام والحصول على مساعدات أجنبية من الولايات المتحدة وقطر لدفع رواتب الجنود.

وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة دفعت ثمانية من كل عشرة لبنانيين إلى هاوية الفقر. وتفاقمت الأزمة مما دفع البنك الدولي إلى وصفها بأنها «كساد متعمد» بتدبير من الفصائل الحاكمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد

قرعة كأس ملك إسبانيا.. ديربي مدريد يتصدر المشهد
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية

السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت

أسعار الذهب العالمية ترتفع 8 دولارت
المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية

المصالحة وإصلاح الشخصية الليبية
استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (5-5) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية

كاريكاتير خيري - شروط المصالحة الوطنية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأردن يوقع اتفاقية لشراء طائرات «إف 16» من الولايات المتحدة
الأردن يوقع اتفاقية لشراء طائرات «إف 16» من الولايات المتحدة
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
مقتل 7 جنود صوماليين بهجوم لحركة الشباب
مقتل 7 جنود صوماليين بهجوم لحركة الشباب
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
لبنان: اعتصام مفتوح لنائبين في البرلمان حتى انتخاب رئيس
لبنان: اعتصام مفتوح لنائبين في البرلمان حتى انتخاب رئيس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال ......
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على أعداد الحجيج أو العمر
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على ......
المزيد
محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي
محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول ......
لبنان يقرر دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت
لبنان يقرر دفع متأخرات الأمم المتحدة لاستعادة حق التصويت...
أميركا: هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة جنوب شرق سورية
أميركا: هجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة جنوب شرق سورية...
لبنان: اعتصام مفتوح لنائبين في البرلمان حتى انتخاب رئيس
لبنان: اعتصام مفتوح لنائبين في البرلمان حتى انتخاب رئيس...
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات ......
المزيد