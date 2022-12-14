«فرانس برس»: مقتل ضابط عراقي بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ضابط عراقي وأصيب جنديان بجروح، الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم خلال عبورها على طريق في منطقة زراعية واقعة شمال بغداد، كما أفاد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن الهجوم الذي لم يجرِ تبنيه، وقع في منطقة الطارمية، وهي منطقة نائية تبعد نحو 30 كيلومترًا شمال العاصمة، وتجهد القوات الأمنية العراقية على تأمينها، حيث لا يزال فيها خلايا لتنظيم «داعش»، مضيفًا أن «ضابطًا نقيبًا في الجيش قتل وأصيب جنديان بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في منطقة الطارمية».

في العام 2017، أعلن العراق «الانتصار» على تنظيم «داعش»، لكن عناصر التنظيم لا يزالون ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد، مثل منطقة الطارمية. ويستغل عناصر التنظيم طبيعة هذه المنطقة المليئة بالبساتين وأشجار النخيل، للاختباء وشنّ هجمات متفرقة غالبًا ما تستهدف القوات الأمنية.

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عمليات كر وفر لـ«داعش» في العراق

وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضد هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات الإرهابيين بضربات جوية أو مداهمات برية، وسيطر تنظيم «داعش» في العام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسورية المجاورة، لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019.

وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في يناير 2022 إلى أن التنظيم «حافظ على قدرته على شن الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كر وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، مع تركز نشاطه بشكل ملحوظ في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين»، وأضاف التقرير أن التنظيم يستغل «سهولة اختراق الحدود» بين العراق وسورية، وله «ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في كلا البلدين حيث يشكل خلايا ويدرب عناصر لشن الهجمات».