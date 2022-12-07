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مقتل متظاهرين اثنين في مواجهات بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 06:29 مساء
مقتل متظاهرين اثنين في مواجهات بالعراق
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نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين طبيين قولهما إن متظاهرين قتلا بالرصاص الأربعاء وأصيب نحو 20 بجروح في صدامات مع قوات الأمن في الناصرية في جنوب العراق، خلال مسيرة للاحتجاج على حكم بالسجن بحق ناشط. 

وقال حسين رياض المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ذي قار لفرانس برس إن «متظاهرين قتلا بالرصاص» وأصيب 21 آخرون بجروح بينهم خمسة بالرصاص في صدامات مع قوات الأمن خلال تجمع في وسط مدينة الناصرية.

وحسب وسائل إعلام عراقية، تشهد محافظة ذي قار احتجاجات منذ أمس الثلاثاء، في تظاهرة تضامنية مع الناشط حيدر الزيدي الذي حكم بالسجن لمدة 3 سنوات نتيجة دعوى قضائية رفعتها هيئة الحشد الشعبي ضده، بتهمة الإساءة لها.

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