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مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 11:29 صباحا
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
جيب عسكري تابع للاحتلال الإسرائيلي يطلق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع متظاهرات فلسطينيين في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، 20 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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قتل فلسطيني الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب «استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في الصدر في مخيم الدهيشة في بيت لحم».

ونعى نادي الأسير الفلسطيني «الشهيد عمر مناع شقيق المعتقل يزن مناع» الذي اعتقل فجرا، مؤكدا أن مناع (22 عاما) «أسير سابق أمضى نحو سنة وثلاثة أشهر في سجون الاحتلال».

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ونشرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين قائمة بأسماء 14 فلسطينيا اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وتضمنت القائمة اسم يحيى السعدي وهو «قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي»، وقالت مصادر محلية إنه ابن القائد البارز في الحركة بسام السعدي.

وقُتل ما لا يقل عن 145 فلسطينيًا و26 إسرائيليًا هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية والأراضي المحتلة في 1948، ومدينة القدس.

قلق واشنطن «الشديد»
والجمعة، كرر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الإعراب عن قلق واشنطن «الشديد»، حيال العنف في الضفة الغربية، مشيرا خصوصا إلى حصيلة الضحايا في صفوف الأطفال.

وقال برايس للصحفيين «نشدد مجددا على ضرورة أن يبذل جميع الأطراف ما في وسعهم لاحتواء الوضع.. من الحيوي أن يتخذ الأطراف بأنفسهم إجراءات عاجلة لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح».

وحذر مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند الأسبوع الماضي، من أن الوضع في الضفة الغربية «وصل إلى نقطة الغليان».

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