فلسطيني يرفع حالة التأهب الأمني في مطار بن جوريون

القاهرة - بوابة الوسط

زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن فلسطينيًا اقتحم نقطة تفتيش بسيارة في طريقه إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي، اليوم الأحد، لينطلق إنذار أمني إلى أن أُلقي القبض عليه، وأشارت السلطات إلى أن الشخص ضل طريقه وأن ما حدث لم يكن محاولة هجوم.

وفي ثاني حادث من نوعه منذ سبتمبر، أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ركابًا منبطحين بجوار أمتعتهم في صالة المغادرة بمطار بن جوريون بينما ترددت التعليمات عبر مكبرات الصوت.

وزعمت شرطة الاحتلال أن المشتبه به، وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني، وصل إلى نقطة تفتيش المطار في سيارة مسروقة وشق طريقه نحو الصالة الرئيسية، مما أدى إلى مطاردة قصيرة تم خلالها إطلاق النار عليه واعتقاله.

خامس حادث من نوعه في مطارات إسرائيل

وقال ناطق باسم هيئة المطارات في إسرائيل إن هذا هو خامس حادث من نوعه على الأقل في الأشهر القليلة الماضية، وأوضح مسؤولون إسرائيليون أنه كما في الحوادث السابقة، يُعتقد أن المشتبه به اتخذ منعطفًا خاطئًا من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وهذا يعني أن محاولته للهروب أوصلته إلى واحدة من أكثر المرافق التي تتمتع بالحماية الأمنية في إسرائيل.

وقال ناطق باسم الشرطة «يحدث ذلك كل أسبوع تقريبًا».

وتزيدت التوترات وسط تصاعد الهجمات في شوارع إسرائيل والمداهمات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وساهم العنف في صعود اليمين المتطرف الذي من المرجح أن يلعب دورًا مهمًا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبلة.