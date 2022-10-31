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بيرو تطلق 6 آلاف فرخ سلحفاة لمساعدتها على التكاثر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 10:15 صباحا
بيرو تطلق 6 آلاف فرخ سلحفاة لمساعدتها على التكاثر
عاملون يطلقون اكثر من ستة آلاف سلحفاة صغيرة في متنزه أزول الوطني في جبال الأنديس في البيرو في 29 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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ذكر مسؤولون محليون، السبت، أن أكثر من ستة آلاف فرخ من ثلاثة أنواع من السلاحف المهددة بالانقراض، أطلقوا في بحيرات على حوض الأمازون في بيرو لمساعدتها على التكاثر.

ولتحقيق ذلك، يجمع مسؤولو الحياة البرية بيض السلاحف وينقلونه من الشواطئ الطبيعية في حوض الأمازون إلى أخرى اصطناعية حيث يتم تحضينها صناعياً لمدة 60 يوماً حتى تفقس، وفق «فرانس برس».

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وقال رئيس حديقة «كوردييرا أسول ديل سيرنانب» الوطنية غوستافو مونتويا إنه جرى إطلاق أكثر من 6100 سلحفاة صغيرة من أنواع تاريكايا وتشارابا وتيبارو في مياه حوض الأمازون.

وأضاف مونتويا «مع إطلاق هذه الأنواع المعرضة للخطر، سيكون ممكناً إعادة توطين البحيرات والأنهار في الأمازون».

ويقول علماء البيئة إن الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة ونظامها البيئي أمر حيوي لكوكب الأرض بسبب قدرتها على امتصاص غازات الدفيئة.

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