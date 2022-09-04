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أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 04:26 مساء
أكبر ذكر سلحفاة برأسين في العالم يتلقى هدية استثنائية
انجيليكا بورغوان من متحف التاريخ الطبيعي في جنيف تحمل في 3 ايلول/سبتمبر 2022 ذكر السلحفاة يانوس، أكبر سلحفاة برأسين سناً في العالم (أ ف ب)
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في عيد مولده الخامس والعشرين، تلقى أكبر سلحفاة برأسين سنًا في العالم «يانوس» هدية غير اعتيادية من متحف جنيف للتاريخ الطبيعي.

والهدية التي تلقاها ذكر السلحفاة «يانوس» هي عبارة عن زهور قابلة للأكل، وفق «فرانس برس».

وأُطلِق على ذكر السلحفاة هذا اسم «يانوس» تيمنًا بالإله الروماني ذي الوجهين، وليس للحيوان رأسان فحسب، بل كذلك قلبان ورئتان ومعدتان.

لو كان يعيش في الطبيعة
وأوضح مدير المتحف أرنو مايدير، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في مناسبة بلوع ذكر السلحفاة الخامسة والعشرين، أن متوسط عمره المتوقع كان ليكون قصيرًا جدًا لو كان يعيش في الطبيعة.

ففي الواقع ، ليس لهذا الغَيْلَمُ (أي ذَكَر السلحفاة)، خلافًا للسلاحف الأخرى ذات الرأس الواحد، مساحة كافية لإدخال رأسيه إلى قوقعته، ولكان تاليًا أصبح لقمة سائغة في البرية للحيوانات المفترسة.

وأضاف أن بلوغ سلحفاة سن الخامسة والعشرين رغم هذا التشوه الخلقي ليس مألوفًا، حتى لو كانت السلحفاة موجودة في الأسر. وتتناوب معالجتان على تنظيف «يانوس» يوميًا، وعلى إعطائه وجباته وتنزيهه.

 عملية جراحية 
وكان لا بد في الآونة الأخيرة من إجراء عملية جراحية على ذكر السلحفاة اليوناني لإزالة حصوة في مثانته.

ويعيش النوع الذي ينتمي إليه «يانوس» عادة في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط ، وكان يعتبر دائمًا من الحيوانات الأليفة. وباتت السلحفاة اليونانية اليوم مدرجة على قائمة الزواحف المهددة بالانقراض.

ومع قوانين صارمة تمنع الاتجار به، لا يزال تهريبه قائمًا، خصوصًا في شمال أفريقيا، نظرًا إلى أنه مربح ماليًا، على ما لاحظ مدير المتحف.

وفقس «يانوس» قبل 25 عامًا في قسم الحيوانات في المتحف، من بيضة استعارها المتحف من أحد الأفراد، ووافق الأخير على ترك ذكر السلحفاة في المتحف بعد خروجه من البيضة بعدما وعدته الإدارة بتوفير رعاية جيدة له.

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