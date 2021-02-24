تعويم حيتان طيارة بعد جنوحها عند ساحل نيوزيلندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 فبراير 2021, 12:00 مساء
صورة تظهر حيتانا جانحة في جزر تشاتام النائية وزعتها وزارة الحفظ النيوزيلندية، 25 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

نجحت فرق الإغاثة في نيوزيلندا، الثلاثاء، في تعويم حيتان طيارة بعد جنوحها على الساحل، غير أن الثدييات بقيت قريبة من الشاطئ ما يهدد بغرقها مجددا، وفق السلطات.

وأوضحت وزارة الحفظ النيوزيلندية في بيان أن الثدييات الجانحة كانت ضمن مجموعة تضم نحو خمسين حوتا عُثر عليها، الإثنين، جانحة في فارويل سبيت، وهو شريط رملي يقع على مسافة 90 كيلومترًا شمال مدينة نيلسون في أقصى شمال الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، وفق «فرانس برس».

وأعادت فرق الإغاثة نحو أربعين حوتا إلى المياه مساء الإثنين، قبل جنوحها مجددًا صباح الثلاثاء.

وساعد نحو ستين متطوعًا في تعويم 28 حوتا آخر نجا من الغرق.

وقالت ناطقة باسم وزارة الحفظ إن «الحيتان قريبة من الساحل ومن غير المؤكد أنها ستسبح نحو الساحل أو أنها لا تجنح مجددًا».

وأوضحت أن متطوعين وموظفين في الوزارة لا يزالون في المكان وهم مستعدون للتدخل عند الحاجة.

ونفق ما لا يقل عن 15 حوتا من هذه المجموعة.

ويمتد شريط فارويل سبيت الرملي على مسافة 26 كيلومترًا انطلاقًا من خليج غولدن باي.

وشهدت المنطقة نحو عشر حالات جنوح جماعي للحيتان الطيارة على مدى الأعوام الخمسة عشر الأخيرة. وفي فبراير 2017، تقطعت السبل بنحو 700 من هذه الثدييات في فارويل سبيت ما أدى إلى نفوق نحو 250 منها.

ولا تعرف الأسباب المحددة لهذه الحالات التي قد تكون ناجمة عن أمراض أو عن خلل في أنظمة التوجيه لدى هذه الحيوانات أو بفعل سوء الأحوال الجوية أو لإمكان أن تكون هذه الحيتان ملاحقة من حيوان مفترس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق جنوب غرب البلاد
ليبيا
وفاة «عراب الذهب الأسود» السعودي عن 90 عاما
عربى
ألمانيا: حكم تاريخي بالسجن في أول محاكمة لانتهاكات النظام السوري
دولى
إيطاليا تطلب «ردودا واضحة» من الأمم المتحدة حول مقتل سفيرها في جمهورية الكونغو
دولى
غانا تتسلم أول شحنة من لقاحات «كورونا» المجانية بموجب «كوفاكس»
دولى
وزير المالية لبرنامج «فلوسنا»: شحنات «خمور وترامادول» دخلت ليبيا بأوراق «غذاء ...
ليبيا
مصر تتسلم شحنة ثانية من لقاح صيني لفيروس «كورونا»
عربى
إسبانيا تحيي الذكرى الـ40 للانقلاب الفاشل في غياب خوان كارلوس
دولى
قضاء جنوب أفريقيا يقرر محاكمة زوما و«تاليس» الفرنسية في مايو بتهمة الفساد
دولى
ضربة فنية تهدد بناء الهيكل الهجومي لبرشلونة
رياضة عالمية
ردا على تصريحات دبيبة.. مالطا تنفي وجود أي مشكلة مع ليبيا
ليبيا
بوشناف يفكك سلطة الصورة بدار الفقيه
ثقافة وفن
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض شائعة للسرطان نتجاهلها