وفاة مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا بـ«كوفيد-19»

مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ناطق باسم مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا المعروف باسم «كينزو» في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية أن تاكادا توفي، الأحد، بـ«كوفيد-19».

وقال الناطق إن تاكادا (81 عامًا) كان في المستشفى الأميركي في باريس بضاحية نيويي-سير-سين السكنية في الضواحي الغربية للعاصمة الفرنسية، وفق «رويترز».

وتملك مجموعة (إل في إتش إم) للأزياء، وهي أكبر مجموعة للأزياء الفاخرة في العالم، «كينزو»، وهي دار الأزياء التي أسسها تاكادا في السبعينات.

وقال موقع «دبليودبليودي دوت كوم» للأزياء إن تاكادا أتى «بمذاق لوني وإبداع طازج» إلى باريس في السبعينات.