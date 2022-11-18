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«الكهرباء»: مشروع خط السرير- إجدابيا في مراحله النهائية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 01:25 صباحا
«الكهرباء»: مشروع خط السرير- إجدابيا في مراحله النهائية
جانب من أعمال الإنشاءات في خط نقل الطاقة السرير- إجدابيا (الشركة العامة للكهرباء)
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أكدت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، أن مشروع استكمال خط نقل الطاقة السرير- إجدابيا جهد ( 40 ك.ف) وصل إلى مراحله النهائية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن استكمال هذا المشروع سيتيح إمكانية نقل الطاقة من محطة السرير للشبكة العامة للكهرباء، كما سيساهم بشكل كبير في تحسين أداء الشبكة الكهربائية.

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وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المتواصلة من قبل إدارة الشركة لتحسين أداء مكونات شبكة نقل الطاقة ورفع كفاءتها.

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