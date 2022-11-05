بدء صيانة الوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ فنيو ومهندسو محطة الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركة «الجيك»، اليوم السبت، أعمال الصيانة الجسيمة للمحول الرئيسي للوحدة الثانية بالمحطة، على ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وتوقعت الشركة في بيان مقتضب، انتهاء أعمال صيانة المحطة التي تقع في الجبل الغربي خلال عشرة أيام، لتعود بعدها على الشبكة الكهربائية من جديد بقدرة إنتاجية تبلغ 156 ميغاوات.

- بالصور.. أعمال صيانة في محطة الرويس بالتنسيق مع «سيمنز» الألمانية

- شركة الكهرباء: بدء صيانة محطة الرويس بالجبل الغربي

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء عمرة جسيمة للوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي، بالتنسيق مع مختصين من شركة «سيمنز» الألمانية. وتوقعت الشركة، في بيان، أن تستغرق أعمال الصيانة نحو خمسة أسابيع في المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميغاوات.



بدء صيانة الوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

بدء صيانة الوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

بدء صيانة الوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

بدء صيانة الوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

بدء صيانة الوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

بدء صيانة الوحدة الثانية بمحطة الرويس بالجبل الغربي، 5 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)