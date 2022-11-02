الدبيبة يعلق على قرار القمة العربية: صوت الليبيين أصبح أكثر وصولا

القاهرة - بوابة الوسط

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بالقرار الصادر عن القمة العربية الـ31 بالجزائر، الذي يدعم الحل الليبي-الليبي وصولًا إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم.

وكتب الدبيبة، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «نرحب بقرار القمة العربية في الجزائر بالتأكيد على أولوية الانتخابات؛ لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا»، متابعًا: «الآن أصبح موقف الأشقاء العرب أكثر تقاربًا، وصوت الليبيين أكثر وصولًا: لا للتمديد، نعم للانتخابات».

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قرار القمة العربية

ونص البيان الختامي للقمة، الصادر اليوم الأربعاء، على تضامن القادة العرب مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية، وذلك «من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، ويصون أمنها وأمن جوارها».

وجدد البيان رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية. وفي هذا الإطار، ثمن المساعي والجهود التي تبذلها عديد الدول العربية، لا سيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي.