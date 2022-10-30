لقاء مشترك بين المستثمرين في ليبيا والجزائر قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع نظيره الجزائري، كمال رزيق، على تنظيم لقاء مشترك يضّم أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين، جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب بالجمهورية الجزائرية.

كما اتفق الحويج وزريق على «إقامة معرض يختص بالسلع والمنتجات الجزائرية بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة».

وحسب وزارة الاقتصاد والتجارة، بحث الوزيران «سبل التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والتسريع في فتح المنفذ الحدودي الدبداب لما له دور كبير في تنشيط وتسهيل الحركة التجارية»، وناقشا «إعادة دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، خاصة ًفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية».

الحويج: إقامة مشاريع مشتركة مع الجزائر

وأكد الحويج «أهمية تفعيل دور القطاع الخاص وإقامة مشاريع مشتركة وتسهيل الإجراءات المالية والفنية للتجار وأصحاب الشركات في البلدين».

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وشارك الحويج في اجتماع وزراء الاقتصاد العرب الذي ناقش الاتحاد الجمركي العربي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، كذلك وضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي العربي، وذلك بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، خلال لقاء مع نظيره الجزائري، كمال رزيق، 20 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)