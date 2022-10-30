بمشاركة الحويج.. «الوزاري العربي» يبحث استراتيجية الأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزراء الاقتصاد والتجارة العرب بجمهورية الجزائر الاتحاد الجمركي العربي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، كذلك وضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي العربي، وذلك بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج.



جاء الاجتماع تحضيرًا للملف الاقتصادي لأعمال القمة العربية والمقرر عقدها في الأول والثاني من نوفمبر المقبلين. وبحث الوزراء العرب «استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الكبرى، وتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية».



التعاون الفضائي العربي

وأكدوا «أهمية التعاون الفضائي العربي والتنمية الزراعية العربية المستدامة ووضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي والدوائي».

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انطلقت صباح اليوم الجمعة أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31 ، والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، برئاسة الجزائر.

وترأس اجتماع المجلس وزير التجارة الجزائري كمال رزيق خلفا لنظيرته التونسية وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة رئيسة الدورة السابقة، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء التجارة وممثلي الدول العربية، كما يترأس وفد مصر في هذا الاجتماع الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة.

صورة تذكارية لوزراء الاقتصاد العرب بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج. (فيسبوك)