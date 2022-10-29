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على هامش القمة العربية بالجزائر.. المنقوش تلتقي نظيرها الكويتي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 09:35 مساء
على هامش القمة العربية بالجزائر.. المنقوش تلتقي نظيرها الكويتي
لقاء المنقوش في الجزائر مع نظيرها الكويتي، 29 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
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بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم السبت، مع وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، العلاقات الثنائية بين ليبيا والكويت وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ31 المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، برئاسة الجزائر، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقدمت الوزيرة تهانيها لنظيرها الكويتي بتسلمه منصب وزير الخارجية متمنية له كامل التوفيق.

وأكد الجانبان «حرصهما وتطلعهما للتعاون والعمل معًا؛ لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية المتميزة بما يلبي طموح الشعبين الشقيقين ومواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية دعمًا لمسيرة العمل العربي المشترك»، حسب البيان.

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المنقوش «فخورة» بتمثيل ليبيا في القمة العربية
ووصلت المنقوش إلى العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، وقالت، في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «استكملت العاصمة الجزائرية استعداداتها لانعقاد قمة الجزائر 2022 وتواصل الوفود العربية وصولها للمشاركة في قمة لم الشمل العربي كما وصفها الأشقاء الجزائريون».

وأضافت: «فخورة بتمثيل ليبيا وبترحيب أشقائنا العرب بعودتها للمشاركة بفاعلية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك».

وفي وقت لاحق، يعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.

ومن المقرر أن تكون الأزمة الليبية على رأس أجندة القمة العربية في الجزائر، إذ قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأربعاء الماضي، إن هذه القمة ستكون «فرصة لتعزيز مسار التسوية السلمية للأزمات في الدول العربية، لا سيما في ليبيا وسورية واليمن، للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة».

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