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إجراء أكثر من 1200 جراحة مسالك بولية في مستشفى «ابن سينا» بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 23 أكتوبر 2022, 02:44 مساء
إجراء أكثر من 1200 جراحة مسالك بولية في مستشفى «ابن سينا» بسرت
مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت عمران أبورقيقة، إجراء نحو 1233 عملية جراحية بين متوسطة ودقيقة لمرضى من مختلف مناطق ليبيا.

وأضاف أبورقيقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن هذا العدد أُجري خلال الفترة من بداية أبريل الماضي حتى الآن، «رغم نقص الإمكانات».

60 عملية أوروام ناجحة
وأوضح أن القسم أجرى أكثر من 60 عملية جراحية أورام كبرى كللت بالنجاح التام، وأيضًا أكثر من 71 عملية إزالة حصوة عن طريق الجلد بالمنظار الحديث «وهي تقنية حديثة وتكللت لله الحمد بالنجاح، والمرضى حالتهم الصحية ممتازة»، حسب قوله.

- وصول شحنة دواء إلى مستشفى «ابن سينا» بسرت
- افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء
- بدعم أممي.. وصول سيارتي إسعاف لمستشفى ابن سينا في سرت

وتابع: «مثل هذه العمليات الحديثة لو أجراها المريض في دول مجاورة لكلفته أموالًا باهظة ومصاريف تنقل».

دعوة لحل أزمة نقص المعدات الطبية 
والتقى رئيس قسم المسالك مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، خلال جولة قام به لمستشفى «ابن سينا»، حيث عرض الأول المشاكل التي تتعلق بنقص الإمكانات الطبية وعدم توفر المواد التشغيلية للعمليات أحيانًا.

كما أشار إلى عدم وجود جهاز ليزر حديث، موضحًا أن الأجهزة الموجودة قديمة وتعود للعام 2014، مناشدًا الجهات المسؤولة لتوفير الإمكانات والمعدات الطبية والمواد التشغيلية للقسم.

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